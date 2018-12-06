2018-12-06T20:24:46+03:00
Спорт

Боксер из рязанского райцентра победила на рейтинговом всероссийском турнире

Дарья Косткина из Касимова представляла наш регион на спортивном форуме, собравшем более трехсот боксеров
Павел АВЕРИН
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Рефери поднимает руку победительницы - Дарьи Косткиной. Фото: сайт регионального министерства спорта и ФКРефери поднимает руку победительницы - Дарьи Косткиной. Фото: сайт регионального министерства спорта и ФК
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Всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди девушек 14-15 лет прошли в Королеве столичного региона. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

В турнире приняли участие около 300 спортсменов практически со всей России. Рязанскую область представляла воспитанница касимовской ДЮСШ «Лидер» Дарья Косткина. По итогам соревнований в весовой категории 46 кг она заняла 1 место. Теперь Дарья примет участие в Международном турнире «Кубок Наций», который пройдет в январе. К тому же, по итогам Всероссийских соревнований «Олимпийские надежды» спортсменка из Касимова вошла в состав национальной сборной и получила путевку на участие в Первенстве России, которое состоится в марте 2019 года.

- Даша продолжает победные традиции еще одной спортсменки из Касимова - Любови Шараповой, - прокомментировал директор ДЮСШ «Лидер» Олег Семенов. - Люба в этом году привезла «бронзу» с мирового первенства. Она перешла во взрослый бокс и выступит уже на чемпионате России. Хорошо, что нам помогает общество «Динамо», на базе которого спортсменки тренируются.

Директор спортивной базы «Динамо» Сергей Киселев сообщил, что на сегодняшний день секция бокса насчитывает более 40 спортсменов.

- Сейчас мы делаем упор на юношей-боксеров, поэтому на базе проходят сборы не только юные касимовские атлеты, но и из соседних районов, - уточнил Киселев.

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