2018-12-06T19:10:53+03:00
Общество

Рязанским родителям, обвиняемым в смерти новорожденного сына, огласили приговор

Суд приговорил обоих супругов к условному сроку
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 6 декабря, Октябрьский районный суд вынес вердикт молодой супружеской паре, обвиняемой в причинении своему ребенку смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что в ноябре 2017 года у супружеской пары (молодой человек 1990 года рождения, девушка 1991 года рождения) родился мальчик. У ребенка были проблемы со здоровьем - врачи назначили ему пожизненную заместительную гормональную терапию лекарственными препаратами. Однако в январе 2018, посмотрев материалы в интернете, родители решили отказаться от выполнения предписания медиков. Утром 29 января 2018 года ребенок скончался.

Железнодорожный МСО Рязани СКР по Рязанской области в октябре 2018 года передал уголовное дело в суд.

Суд постановил признать родителей виновными в смерти ребенка и назначить наказание в виде условного срока в один год.

Приговор не вступил в законную силу.

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