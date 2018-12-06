7 декабря в Рязани почтут память погибших при землетрясении в Армении

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-06T17:12:04+03:00

Со времени трагедии всесоюзного масштаба прошло уже 30 лет

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В пятницу, 7 декабря, в день 30-летней годовщины трагедии в Армении в Рязани состоятся мероприятия, посвященные памяти жертвам землетрясения.

7 декабря 1988 года в 10 часов 41 минуту – буквально за 30 секунд – произошел выброс энергии эквивалентной взрыву 10 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Волна снесла с лица земли города Спитак, Ленинакан и 58 сел. Частично пострадали города Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов.

Погибли 25 тысяч человек, 27 тысяч стали инвалидами, свыше 150 тысяч получили травмы. Без крова, на морозе оказались полмиллиона человек.

Мощь стихии смела 40% промышленных предприятий республики. Более 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей вышли из строя. Все потери Армения не смогла восстановить до сих пор.

На страшную беду откликнулись все. В каждой республике, административном центре, городах и селах, в трудовых коллективах были организованы штабы и пункты сбора еды, одежды, открыт счет по сбору средств для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Помогали все – от мала до велика.

Программа памятных мероприятий в Рязани:

– 10. 00 – Возложение цветов к памятнику духовного единства и боевого братства русского и армянского народа «Хачкар – Крест Победы» (Московское шоссе, около дома № 41)

– 12.00 – панихида в храме Бориса и Глеба (улица Сенная, д. 32)

– 13.00 и 18.00 – показ кинофильма «Землетрясение» в кинотеатре «Октябрь» (улица Новоселов, дом 13).