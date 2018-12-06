2018-12-06T15:45:41+03:00
Общество

Рязанские выпускники написали итоговое сочинение

Результаты будут известны на следующей неделе
Мария БЛИНОВА
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В среду, 5 декабря, выпускники 11 классов рязанских школ и обучающихся профессиональных образовательных организаций написали итоговое сочинение (изложение). В общей сложности материал сдали более 4600 подростков.

Такая работа – это допуск выпускников к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могли писать изложение.

– В регионе работало 239 пунктов проведения мероприятия. Все прошло в штатном режиме, – сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Среди тем сочинений:

– Что важнее для детей: советы родителей или их пример?

– Всякая ли мечта достойна человека?

– Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?

– Как искусство помогает понять действительность?

– Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?

Оценивать работы будут по принципу зачет/незачет. Результаты будут известны не позднее 12 декабря.

Те, кто получит незачет, или вовсе не писал работу по уважительным причинам, смогут сделать это в будущем году – 6 февраля и 8 мая.

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