Рязанские выпускники написали итоговое сочинение
В среду, 5 декабря, выпускники 11 классов рязанских школ и обучающихся профессиональных образовательных организаций написали итоговое сочинение (изложение). В общей сложности материал сдали более 4600 подростков.
Такая работа – это допуск выпускников к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могли писать изложение.
– В регионе работало 239 пунктов проведения мероприятия. Все прошло в штатном режиме, – сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Среди тем сочинений:
– Что важнее для детей: советы родителей или их пример?
– Всякая ли мечта достойна человека?
– Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?
– Как искусство помогает понять действительность?
– Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?
Оценивать работы будут по принципу зачет/незачет. Результаты будут известны не позднее 12 декабря.
Те, кто получит незачет, или вовсе не писал работу по уважительным причинам, смогут сделать это в будущем году – 6 февраля и 8 мая.