2018-12-06T15:45:41+03:00
Общество

Рязанские выпускники написали итоговое сочинение

Результаты будут известны на следующей неделе
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 5 декабря, выпускники 11 классов рязанских школ и обучающихся профессиональных образовательных организаций написали итоговое сочинение (изложение). В общей сложности материал сдали более 4600 подростков.

Такая работа – это допуск выпускников к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могли писать изложение.

– В регионе работало 239 пунктов проведения мероприятия. Все прошло в штатном режиме, – сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Среди тем сочинений:

– Что важнее для детей: советы родителей или их пример?

– Всякая ли мечта достойна человека?

– Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?

– Как искусство помогает понять действительность?

– Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?

Оценивать работы будут по принципу зачет/незачет. Результаты будут известны не позднее 12 декабря.

Те, кто получит незачет, или вовсе не писал работу по уважительным причинам, смогут сделать это в будущем году – 6 февраля и 8 мая.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боксер из рязанского райцентра победила на рейтинговом всероссийском турнире
Рязанцы спасли от вырубки почти полторы тысячи деревьев
Рязанским родителям, обвиняемым в смерти новорожденного сына, огласили приговор
Видео: парковочные карманы в Рязани асфальтируют поверх снега
7 декабря в Рязани почтут память погибших при землетрясении в Армении
Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП на трассе Рязань – Михайлов, ранее был лишен прав
Правительство Рязанской области отметило сотрудников рязанского филиала РСХБ
Банкомат выдал рязанцу 230 тысяч вместо 500 рублей
Губернатор Рязанской области поручил срочно восстановить в надлежащем виде мемориальные плиты
В Рязани водитель маршрутки после ДТП бегом помчался в погоню за троллейбусом
Роспотребнадзор предупредил рязанцев о «предприятиях-призраках»
На тепломагистрали, питающей рязанскую Песочню, произошла авария
Рязанские журналисты назвали лучшие пресс-службы региона
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
На рязанские участки федеральных трасс выводят спецтехнику – метель пришла надолго
На рязанском заводе «Красное знамя» выбрали главную красавицу предприятия
Начался прием вопросов на прямую линию рязанского губернатора
На трассе Рязань – Михайлов погибли три человека
Рязанские «гастролеры» обчистили в Пронском районе четыре супермаркета
Долги за капремонт с рязанских магазинов «Магнит» взыскивают через суд
На рязанском участке М-5 легковушка врезалась в стоящие «Газели»
На пожаре в рязанской деревне Константиново погиб мужчина
В суд передано дело распространителя детской порнографии из Рязани
Рязанцев приглашают на благотворительную ярмарку «Творим добро вместе!»
В Рязани передумали строить дорогу для разгрузки улицы Бирюзова
ХК «Рязань» победил, а Сергей Горелов оформил дебютный «сухарь»
В Рязани впервые пройдет фестиваль современного искусства «Рефлексия»
В Рязани бесследно пропал молодой человек