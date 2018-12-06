Губернатор Рязанской области поручил срочно восстановить в надлежащем виде мемориальные плиты

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-06T14:59:44+03:00

Николай Любимов потребовал, чтобы личные данные воинов, похороненных на аллее героев, годы их жизни должны быть указаны с учетом исторической точности

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6 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил главе администрации г. Рязани Сергею Карабасову в срочном порядке принять меры к устранению ошибок, допущенных при реставрации надгробных плит на солдатских могилах. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

По словам губернатора, личные данные воинов, похороненных на аллее героев, годы их жизни должны быть указаны с учетом исторической точности, а каждый памятник благоустроен должным образом.

- Надо незамедлительно устранить ошибки, разобраться с тем, кто и как принимал работы у подрядчиков, организовать полноценную проверку этих работ. По итогам разбирательства, если будут основания, необходимо передать материалы в правоохранительные органы. И разработать такой механизм контроля, чтобы невозможно было повторить подобное, – заявил Николай Любимов.