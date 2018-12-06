В Рязани водитель маршрутки после ДТП бегом помчался в погоню за троллейбусом

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-06T14:44:15+03:00

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Вечером в среду, 5 декабря, в Рязани на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта в районе путепровода произошло столкновение троллейбуса и маршрутного такси. Оба транспортных средства следователи по направлению к центру города. На перекрестке троллейбус по каким-то причинам начал сдавать задним ходом и уперся в микроавтобус.

На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной на видеохостинге YouTube (канал «Дороги Рязани»), видно, как троллейбус уезжает с места ДТП, а вдогонку за ним бегом устремляется водитель маршрутки.

Официальной информации по факту происшествия пока не поступало.