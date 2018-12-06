2018-12-06T14:28:26+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор предупредил рязанцев о «предприятиях-призраках»

В регионе находится в обороте фальсифицированная молочная продукция
Антон НИКИФОРОВ
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На территории Рязанской области находится в обороте фальсифицированная молочная продукция, произведенная с использованием недостоверной информации о производителе и месте изготовления продукции («предприятия – призраки»).

К ним относятся: ООО «Хуторяночка» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Денисова, д.№30); ООО «МастерСыр» (Воронежская область, Рамонский район, с.Щучье, ул.Ленина, д.1); ООО «Янтарь» (Смоленская область, г.Смоленск, ул.Соболева, д.45). О фактах реализации данной продукции просят сообщать в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу: г.Рязань, ул.Островского, д.51А.

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