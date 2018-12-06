2018-12-06T14:34:39+03:00
Недвижимость

На тепломагистрали, питающей рязанскую Песочню, произошла авария

В РМПТС утверждают, что последствия прорыва устранены
Антон КОНОВАЛОВ
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Утром 6 декабря, около 9 часов, в Рязани произошла авария на 4-й магистрали «Теплосетей», которая питает Дашково-Песочню. Прорыв, как сообщили «Комсомольской правде», был весьма серьезным, если судить по потерям теплоносителя. Это привело к значительному снижению режимов подачи тепла по заявке МУП «РМПТС».

В 14 часов в самом муниципальном предприятии корреспонденту заявили, что последствия прорыва устранены. Также сетевики и представители администрации города утверждают, что до отключения отопления в жилых домах и социальных объектах дело не дошло.

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