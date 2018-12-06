2018-12-06T17:00:06+03:00
Недвижимость

На тепломагистрали, питающей рязанскую Песочню, произошла авария

В РМПТС утверждают, что последствия прорыва устранены
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 6 декабря, около 9 часов, в Рязани произошла авария на 4-й магистрали «Теплосетей», которая питает Дашково-Песочню. Прорыв, как сообщили «Комсомольской правде», был весьма серьезным, если судить по потерям теплоносителя. Это привело к значительному снижению режимов подачи тепла по заявке МУП «РМПТС» в трех районах города - в связи с ремонтными работами.

В 14 часов в самом муниципальном предприятии корреспонденту заявили, что последствия прорыва устранены. Также сетевики и представители администрации города утверждают, что до отключения отопления в жилых домах и социальных объектах дело не дошло.

При этом в редакцию поступали сообщения от читателей о снижении температуры батарей вплоть до комнатной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль