Рязанские журналисты назвали лучшие пресс-службы региона

6 Дек. 14:09 2018-12-06T14:33:14+03:00

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По итогам 2018 года рязанские журналисты оценили работу служб, которые существуют на предприятиях и в организациях для взаимодействия с прессой и общественностью. Победителей этого рейтинга пригласили для награждения 6 декабря в областную библиотеку имени Горького.

Летом и осенью рязанский выпуск «Комсомольской правды» совместно с Рязанским государственным университетом провели интервью с экспертами – главными редакторами СМИ, коммерческими директорами и наиболее опытными журналистами: они оценивали по 10-балльной шкале работу сотрудников почти 70 предприятий и организаций. Отдельно составлялся рейтинг пресс-служб, PR-служб, отделов рекламы и маркетинга на частных предприятиях, отдельно – в государственных и общественных организациях.

В итоге наивысшие оценки среди государственных и общественных организаций получили следственное управление СК РФ по Рязанской области (оценка – 8,22, количество взаимодействовавших журналистов – 77%), рязанское отделение «Единой России» (8,12 и 84%), администрация города Рязани (8,00 и 97%). Четвертой оказалась Рязанская областная Дума (8,00 и 87%). Из коммерческих организаций журналистам больше всего понравилось работать со строительной компанией «Зеленый сад» (8,34 и 87%), Рязанской нефтеперерабатывающей компанией (8,16 и 84%), Прио-Внешторгбанком (8,00 и 60%) и строительной компанией «Мармакс» (8,00 и 50%).

Получая награды руководители служб-победителей отметили, что всегда прислушиваются к мнению журналистов. Прозвучали пожелания видеть в следующие годы в списке награжденных театры, музеи и производственные предприятия.

Фото Марины РОМАНЕНКО: награждение строительной компании «Зеленый сад»

Фото Марины Романенко: награжденные сотрудники следственного управления СК РФ

Фото Марины РОМАНЕНКО: представители Прио-Внешторгбанка и администрации Рязани

Фото Марины РОМАНЕНКО: награждается Рязанская нефтеперерабатывающая компания

Фото Марины РОМАНЕНКО: награду получает строительная компания «Мармакс»