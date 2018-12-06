Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-06T13:47:45+03:00

По сравнению с предыдущим рейтингом банк поднялся на 2 позиции

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Банк УРАЛСИБ в очередной раз вошел в Топ-10 рейтинга банков – крупнейших эмитентов карт «Мир», подготовленного порталом Banki.ru. Банк УРАЛСИБ занял 8 место рейтинга, поднявшись на 2 позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

Эмитенты в рейтинге были ранжированы по объему эмиссии на 1 октября 2018 года. Согласно рейтингу, на эту дату объем эмиссии карт «Мир» банка УРАЛСИБ – 600 тысяч карт, по сравнению с началом года показатель увеличился на 237 тысяч карт, или в 1,6 раза.

УРАЛСИБ одним из первых банков вошел в число участников платежной системы «Мир». К выпуску карт банк приступил летом 2016 года, а уже в октябре УРАЛСИБ вошел в Топ-10 первого рейтинга крупнейших эмитентов отечественных карт.

Получить более подробную информацию об оформлении и условии обслуживания карт «Мир» можно в ближайших отделениях банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте банка.

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