2018-12-06T13:14:25+03:00
Авто

На рязанские участки федеральных трасс выводят спецтехнику – метель пришла надолго

За состоянием дорожной сети следят через спутник
Мария БЛИНОВА
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В ближайшие дни несколько регионов, в том числе Рязанскую область, ждет непогода. По информации специалистов Гидрометцентра и по данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль федеральных трасс – ожидаются низовая метель, гололедица и изморозь.

В боевую готовность приведены более 360 единиц дорожной спецтехники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сообщает пресс-служба учреждения. Из общего числа машин 21 выходит на дороги нашей области.

– Дежурство на трассах ведется круглосуточно. Контроль осуществляется с помощью спутниковой системы метео- и видеонаблюдения, – говорится в сообщении.

Справка «КП»

В Рязанской области ФКУ Упрдор Москва-Волгоград обслуживает около 240 км двух федеральных трасс : «Каспий» (порядка 160 км) и «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (около 80 км).

Уважаемые водители – будьте предельно внимательны и осторожны! Из-за вылета в кювет утром в Михайловском районе погибли сразу три человека.

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