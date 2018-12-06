2018-12-06T13:01:50+03:00
Общество

На рязанском заводе «Красное знамя» выбрали главную красавицу предприятия

Финал конкурса красоты прошел 5 декабря
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В среду, 5 декабря на рязанском заводе «Красное знамя» состоялся грандиозный праздник – конкурс красоты «Мисс завода «Красное знамя».

- Девушки, вы большие молодцы! Каждая из вас достойна победы! Желаю всем удачи! – обратился к конкурсанткам генеральный директор предприятия Алексей Рощин, перед тем как девушки вступили в бой за корону.

Ну а далее, как и в любом конкурсе красоты последовали искрометные творческие номера от соискательниц, интеллектуальные испытания и, конечно, дефиле. Строгое жюри оценивало буквально каждый шаг красавиц.

В итоге звание «Мисс завода «Красное знамя» завоевала очаровательная Ирина Мильшина, «Вице-мисс» стала - харизматичная Анастасия Косцова. Титул «Мисс изящество» завоевала милая Татьяна Тулякова, «Мисс фотогеничность» - прекрасная Елена Суркова, «Симпатию зрителей» снискала несравненная Маргарита Муравьева. Специального приза за «Волю к победе» была удостоена восхитительная Марина Динеева.

Всем участницам конкурса вручили призы и подарки. Зрители получили отличные эмоции и позитивный настрой для продолжения рабочей недели.

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