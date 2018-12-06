2018-12-06T12:24:25+03:00
Политика

Начался прием вопросов на прямую линию рязанского губернатора

Ответы Николай Любимов озвучит в прямом эфире телеканала «ТКР»
Константин МОГИЛИН
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13 декабря в 11.00 состоится прямая линия губернатора Рязанской области Николая Любимова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопросы главе региона принимаются по электронной почте - lubimov-vopros@yandex.ru, а также по телефону 8-910-012-11-13. Звонить можно по будням с 9.00 до 18.00.

Трансляция прямой линии состоится на телеканале «ТКР».

Напомним, губернатор уже второй раз ответит на вопросы рязанцев. Прошлогодняя линия состоялась 12 октября.

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