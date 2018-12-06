Рязанские «гастролеры» обчистили в Пронском районе четыре супермаркета

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-06T12:15:57+03:00

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Полицейские раскрыли серию краж из супермаркетов Пронска и Новомичуринска. Местные жители сообщили в дежурную часть о необычной парочке: двое незнакомцев выходили из супермаркета, подходили к автомобилю, припаркованному неподалеку, доставали из-за пазухи банки кофе, шампунь и другие товары, сгружали их в багажник и уезжали.

Моменты хищения зафиксировали камеры охранной системы, но никто не обратил внимания, так как мужчины действовали технично и не вызывали никаких подозрений. Правда, один свидетель из числа местных догадался записать номер подозрительного авто. Зная его, а также проанализировав доказательства, оперативники вычислили маршрут злоумышленников.

Полицейские совместно с инспекторами ДПС перекрыли дороги и вскоре заметили автомобиль, похожий на разыскиваемый. Машину остановили.

- Выяснилось, что к краже причастны 43-летний рязанец и его 35-летний приятель. Они специально приехали в Пронский район из областного центра, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что от рук «гастролеров» пострадали четыре торговых точки, из которых они украли 37 банок растворимого кофе, 40 упаковок дорогого сыра и несколько бутылок шампуня. Общая стоимость похищенных товаров превысила 13,5 тысяч рублей.

Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.