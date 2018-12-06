На рязанском участке М-5 легковушка врезалась в стоящие «Газели»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-06T10:50:09+03:00

Пострадал человек, который в этот момент находился между грузовиками

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5 декабря в Сасовском районе ВАЗ-21099 влетел в две грузовые «Газели», которые стояли в зоне дорожных работ. Зона эта обозначена соответствующими знаками, однако 58-летний житель Рязанской области то ли не проявил должной внимательности, то ли не справился с управлением.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент случился в 07.30 на 412 километре трассы М-5 «Урал». Виновник, судя по всему, остался невредим, а вот 41-летний житель Саратова, который в момент столкновения находился между двумя «Газелями» и что-то ремонтировал, госпитализирован в больницу.

Всего за минувшие сутки в 4 ДТП на территории региона различные травмы получили 8 человек.