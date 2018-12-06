2018-12-06T10:39:21+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанской деревне Константиново погиб мужчина

ЧП случилось минувшей ночью
Мария БЛИНОВА
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В среду, 5 декабря в 23 часа 54 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Константиново Клепиковского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

В деревне загорелся жилой деревянный дом. На место выехал пожарный автомобиль с тремя сотрудниками Государственной противопожарной службы и пожарный автомобиль с двумя членами добровольной пожарной дружины.

Однако спасти строение не удалось – дом сгорел полностью. Погиб мужчина 1965 года рождения.

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