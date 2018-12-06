В суд передано дело распространителя детской порнографии из Рязани
Он демонстрировал скачанные изображения знакомым и другим интернет-пользователям
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Житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. Картинки известного содержания с изображенными на них несовершеннолетними он скачал на компьютер, но этим не ограничился.
- Он распространил изображения среди своих знакомых и иных пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело, которое теперь после утверждения обвинительного заключения прокурором передано в суд для дальнейшего рассмотрения.