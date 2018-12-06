2018-12-06T09:37:09+03:00
Общество

Рязанцев приглашают на благотворительную ярмарку «Творим добро вместе!»

Свои изделия представят школьники Канищева
Мария БЛИНОВА
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В ближайшее воскресенье, 9 декабря, в Центральной детской библиотеке пройдет ярмарка «Творим добро вместе!», на которой будут представлены поделки школьников и дошкольников микрорайона Канищево. Помогают в подготовке и проведении самой ярмарки волонтеры из школ №66,69,35,56 и 58, сообщают организаторы.

– Благотворительная ярмарка послужит объединению семей читателей, всех наших любимых детей, подростков и взрослых в благородном нравственном милосердном устремлении – подарить счастливый праздник ребятам, находящимся на лечении в Областной детской больнице, – говорится в сообщении – Надеемся, что каждый житель Рязани, пришедший в ЦДБ в этот день, проявив милосердие и сострадание, получит частичку душевного тепла и счастья. И поймет, что добро делать просто и радостно. Присоединяйтесь!

Выставка детских поделок продлится до 20 декабря.

Открытие в 11.00. Библиотека расположена на улице Станкозаводской, д. 27.

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