2018-12-06T09:51:43+03:00
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В Рязани передумали строить дорогу для разгрузки улицы Бирюзова

Документ о подготовке проекта утратил силу
Антон КОНОВАЛОВ
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5 декабря опубликовано постановление администрации Рязани, которым документ о подготовке проекта дороги от Северной окружной дороги до проезда Шабулина признается утратившим силу. Такой шаг, по всей видимости, равноценен отказу от идеи строительства данного объекта. Городские власти подтвердили, что процесс приостановлен, не сообщив о дальнейших перспективах.

Участок протяженностью 1,6 километра должен был пройти через силикатный завод и освободить улицу Бирюзова от транзитного транспорта.

Напомним, другая новая дорога – как уже известно, платная – соединит Северную окружную с Московским и Михайловским шоссе.

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