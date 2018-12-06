ХК «Рязань» победил, а Сергей Горелов оформил дебютный «сухарь»

6 Дек. 08:23 2018-12-06T08:34:06+03:00

Сергей Горелов оставил свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче за ХК "Рязань" Фото: Павел АВЕРИН

«Горожане» выиграли у красноярского «Сокола» во многом благодаря самоотверженным действиям своего нового голкипера

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ХК «Рязань» в очередном туре «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» принимал «Сокол» из Красноярска и победил 3:0. Хозяева льда в первом игровом отрезке реализовали большинство (Никита Попов), в середине второго периода уже Олег Попов «зарядил» от синей линии, а Владимир Карпов в конце двадцатиминутки не промахнулся по пустым воротам.

Заметим, что два периода место в воротах гостей занимал хорошо знакомый рязанцам Юрий Петров.

Первая шайба влетает в ворота Юрия Петрова, экс-голкипера хозяев льдаФото: Павел АВЕРИН

Его коллега Сергей Горелов, лишь за сутки до этого прибывший из «Ростова» в стан рязанской команды, оставил свои ворота в неприкосновенности. Сразу после финальной сирены он дал блиц-интервью нашему изданию:

- Трудно было адаптироваться, попадая «с корабля на бал»?

- В ВХЛ все по-другому. Все происходит гораздо быстрее, броски мощнее, атаки — напористее. Устал неимоверно, ребята помогли сыграть «на ноль».

- Первое впечатление от новой команды…

- Дружные, сплоченные парни.

- Ты стал своеобразным победным талисманом: первая игра, и сразу «сухарь»…

- (Смеется). Хотелось бы продолжить традицию. Думаю, что «Рязани» многое по плечу.

Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков на пресс-конференции поблагодарил Сергея Горелова за самоотдачу и отметил:

- В первом периоде свои защитники «проверили» вратаря на прочность. Потом помогали заметно в обороне. А когда сзади надежно, и атаки успешны.

- Почему Горелов, а не Пиманкин — ведь он из команды классом выше?

- У Сергея — игровая практика, Саша почти месяц не играл в официальных встречах.

Продолжит ли ХК «Рязань» победную серию, мы узнаем в пятницу вечером после матча с новокузнецким «Металлургом».