В Рязани бесследно пропал молодой человек

5 Дек. 17:56 2018-12-05T17:58:29+03:00

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В среду, 5 декабря, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о поиске 23-летнего Алексея Владимировича Шмакова. Местонахождение молодого человека не известно со вторника, 4 декабря.

Его приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза зеленые.

Был одет в: темно-синюю куртку, серую вязаную шапку, темно-серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.