В Рязани бесследно пропал молодой человек
Поиск 23-летнего Алексея Шмакова объявил отряд «Liza Alert»
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В среду, 5 декабря, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о поиске 23-летнего Алексея Владимировича Шмакова. Местонахождение молодого человека не известно со вторника, 4 декабря.
Его приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза зеленые.
Был одет в: темно-синюю куртку, серую вязаную шапку, темно-серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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