В четверг в Рязани будут отключать свет и воду

5 Дек. 17:34 2018-12-05T17:34:03+03:00

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В четверг, 6 декабря, в ряде домов Рязани отключат свет, еще в части многоэтажек – холодную воду, сообщает пресс-служба администрации.

С 9.00 до 16.00 холодной воды не будет по адресам:

– улица Шевченко, д. 18 (д/сад №139)

– Троллейбусный переулок, д. 3, д. 4 и д. 6

– улица Дзержинского, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 30 и д. 32.

С 9.30 до 15.30 электроэнергию отключат по адресам:

– Михайловское шоссе, д. с 11 по 65, д. с 188 по 230, д. 232а, д. 234 и д. 236

– Пойменный проезд, д. с 3 по 13

– улица Пойменная, д. с 51 по 71

– улица Военных Автомобилистов, д. 9.