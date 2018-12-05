На рязанских рубежах: к вечному огню легли живые цветы в память о событиях 77-летней давности

5 Дек. 16:06 2018-12-05T16:16:16+03:00

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В среду, 5 декабря, в Рязани на площади Победы состоялась церемония возложения цветов к вечному огню. Памятные торжества были приурочены к 77-й годовщине начала контрнаступления под Москвой – Дню воинской славы России.

В далеком сорок первом с рязанских рубежей на южном фланге Московской битвы враг был отброшен на многие десятки километров. Многие воины РККА в те декабрьские дни проявили небывалое мужество и героизм.

В церемонии возложения приняли участие представители правительства области и администрации Рязани, а также ветераны войны и люди, пережившие лихолетье, будучи детьми. Один из тех, что пришел к вечному огню – ветеран Виталий Толстов. 16-летнем парнем он начал свой боевой путь в Москве: доставлял важные поручения, работал на строительстве оборонительных сооружений.

Память красноармейцев отдавших свою жизнь в борьбе с захватчиками, почтили минутой молчания, а также троекратным оружейным салютом.