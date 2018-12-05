Молодой рязанец похитил у зрелой невесты 200 тысяч рублей

5 Дек. 16:45 2018-12-05T16:45:55+03:00

В гости к незнакомке молодой человек зашел для того чтобы продать кастрюли

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Полицейские раскрыли кражу 200 тысяч рублей из квартиры 45-летней одинокой рязанки. Женщина рассказала, что перед пропажей к ней домой пришел молодой незнакомец, предложивший купить набор кастрюль. Утварь даме понравилась, и она с удовольствием ее приобрела.

- После этого парень попросил стакан воды. Видимо, молодой человек тоже понравился хозяйке, потому что она предложила ему выпить чаю. За чаем зашел даже разговор о женитьбе, и мужчина вскоре удалился «за колечком», пообещав вернуться, чтобы сделать предложение. Больше его рязанка не видела, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уже после ухода жениха, женщина обнаружила пропажу из тайника сбережений.

Прибывшие на вызов полицейские предположили, что именно продавец кастрюль мог украсть деньги. Оперативники показали пострадавшей фотографии нескольких торговцев, и она опознала в одном из них недавнего визитера. Оказалось, что к хищению причастен ранее судимый за кражу 19-летний рязанец.

Парня разыскали и задержали, но деньги он уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело.