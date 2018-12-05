2018-12-05T15:42:35+03:00
Общество

Нуждающимся рязанцам помогут приобрести приставки для перехода на цифровое ТВ

С 15 декабря всем жителям области станет доступен 2-й мультиплекс в цифровом формате
Анастасия КУДРЯШОВА
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Рязанцам, которые из-за тяжелой жизненной ситуации не могут приобрести и установить приставки для просмотра телевидения в цифровом формате, помогут власти. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на очередном заседании областного правительства 4 декабря.

- Люди должны знать о переходе на цифровое телевидение, а регион полностью к этому готов, – отметил Николай Любимов. - Необходимо максимально упростить этот процесс для граждан. В приобретении и установке приставок будет оказана помощь тем, кто не сможет самостоятельно это сделать.

Матпомощь от минтруда и соцзащиты на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала губернатор поручил оказывать гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Глава региона поручил областному минпрому провести работу с поставщиками, чтобы не допустить дефицита телеприставок и завышения цен. Волонтеров по настройке цифрового оборудования подготовит региональный минобр.

Как отметил на заседании правительства исполнительный директор Рязанского ОРТПЦ Александр Лучкин, регион готов к переходу на цифровое эфирное вещание. Для этого в Рязанской области построили 24 передающих станции.

Напомним, с середины января грядущего года начнется переход с аналогового вещания на цифровое. Для приема сигнала владельцам телевизоров, выпущенных до 2012 года, придется установить специальное оборудование.

Уже с 15 декабря всем жителям области станет доступен в цифровом формате бесплатный прием 20 телевизионных и 3 радиоканалов (2-й мультиплекс). Аналоговое вещание федеральных каналов полностью прекратят 11 февраля следующего года.

Как рязанцам бесплатно «поймать» 23 цифровых канала?

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