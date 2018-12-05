2018-12-05T13:28:21+03:00
Общество

Каждый житель Рязанской области может войти в резерв управленческих кадров

Об этом заявил губернатор Николай Любимов на открытии форума «Бережливое производство»
Павел АВЕРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Николай Любимов акцентировал внимание СМИ на привлечение заинтересованных людей в кадровый резерв управленцевНиколай Любимов акцентировал внимание СМИ на привлечение заинтересованных людей в кадровый резерв управленцевФото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Форум «Бережливое производство» открылся в Рязанской области. В нем принимает участие делегации 14 регионов России, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, представители Правительства России и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте РФ.

Место проведения выбрано не случайно: 2018-ый объявлен в Рязанской области Годом бережливого производства. В регионе создан специализированный Центр, обучение в котором за полтора года прошли 1400 человек. Открывая форум, губернатор Рязанской области обратил особое внимание на кадровый вопрос.

- Сегодня я рад объявить о старте открытого конкурса по формированию единого резерва управленческих кадров, - заявил Николай Любимов. - У каждого, независимо от места работы, есть возможность войти в состав регионального правительства, занять конкретные должности на госслужбе или в организациях и учреждениях.

Для этого всем заинтересованным людям необходимо зарегистрироваться на портале «Управленческие кадры Рязанской области».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой рязанец похитил у зрелой невесты 200 тысяч рублей
На рязанских рубежах: к вечному огню легли живые цветы в память о событиях 77-летней давности
Нуждающимся рязанцам помогут приобрести приставки для перехода на цифровое ТВ
Многодетную мать из рязанской глубинки обязали вернуть маткапитал государству
В Рязанской области прогнозируют мокрый снег и туман
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Активисты возмутились небрежными надгробиями на Скорбященском кладбище в Рязани
Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» в Новомичуринске встретила 45-летний юбилей
Лифты, установленные в Рязани по капремонту, проходят три уровня контроля
Сотрудник рязанской колонии пойман на крупной взятке от осужденного
В ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области пострадали 5 человек
На рязанской дороге МАЗ влетел в эвакуационный дуэт, грузивший легковушку
Рязанская область заложила деньги на проект культурного центра «Тарковский»
В Рязанской области планируют отремонтировать почти 1400 км дорог
В рязанские почтовые отделения прибыла новогодняя марка со Снегурочкой
Разрабатывать градостроительные документы в Рязанской области будет один орган власти
Состав ХК «Рязань» пополнили вратари из воронежского «Бурана» и «Ростова»