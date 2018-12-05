2018-12-05T13:28:21+03:00
Общество

Каждый житель Рязанской области может войти в резерв управленческих кадров

Об этом заявил губернатор Николай Любимов на открытии форума «Бережливое производство»
Павел АВЕРИН
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Николай Любимов акцентировал внимание СМИ на привлечение заинтересованных людей в кадровый резерв управленцевНиколай Любимов акцентировал внимание СМИ на привлечение заинтересованных людей в кадровый резерв управленцевФото: Павел АВЕРИН
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Форум «Бережливое производство» открылся в Рязанской области. В нем принимает участие делегации 14 регионов России, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, представители Правительства России и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте РФ.

Место проведения выбрано не случайно: 2018-ый объявлен в Рязанской области Годом бережливого производства. В регионе создан специализированный Центр, обучение в котором за полтора года прошли 1400 человек. Открывая форум, губернатор Рязанской области обратил особое внимание на кадровый вопрос.

- Сегодня я рад объявить о старте открытого конкурса по формированию единого резерва управленческих кадров, - заявил Николай Любимов. - У каждого, независимо от места работы, есть возможность войти в состав регионального правительства, занять конкретные должности на госслужбе или в организациях и учреждениях.

Для этого всем заинтересованным людям необходимо зарегистрироваться на портале «Управленческие кадры Рязанской области».

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