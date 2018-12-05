2018-12-05T12:45:31+03:00
Общество

Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» в Новомичуринске встретила 45-летний юбилей

Энергетики обеспечивают электроснабжение нескольких регионов, в том числе и Московского. Помогают решать коммунальные проблемы Новомичуринска
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Первый энергоблок станции запустили 3 декабря 1973 годаПервый энергоблок станции запустили 3 декабря 1973 года
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Рязанской ГРЭС исполнилось 45 лет. 3 декабря 1973 года был запущен первый энергоблок станции, построенной на берегу Прони. Город Новомичуринск обязан своим рождением энергопредприятию.

В честь юбилейной даты был проведен пресс-тур для региональных СМИ. Рязанским журналистам удалось побывать за пультом управления, где есть еще приборы, установленные в тот памятный год. Также увидели современное новейшее оборудование.

На сегодняшний день ГРЭС – крупнейшее в Рязанской области энергетическое предприятие мощностью 3 130 мегаватт, которое постоянно модернизируется и повышает эффективность работы.

– Перед нами стоит задача обеспечить надежность системы энергоснабжения центрального региона России. Каждую минуту мы готовы выйти на полную установленную мощность. И при необходимости делаем это без задержек, – пояснил директор Рязанской ГРЭС Павел Тимофеев.

Предприятие по мере возможности помогает 17-тысячному Новомичуринску, где живут его сотрудники: участвует в реконструкции тепловых систем, ремонтирует социальные учреждения, заботится о благоустройстве зон отдыха.

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