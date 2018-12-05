2018-12-05T11:15:27+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области пострадали 5 человек

Столкнулись ВАЗ-2112 и Kia Cerato
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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5 декабря в Скопинском районе на 245 километре трассы «Каспий» случилось ДТП с пятью пострадавшими. Ночью, в 01.00, столкнулись ВАЗ-2112 и Kia Cerato.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 36-летний водитель отечественного авто из Волгоградской области был сильно утомлен, из-за чего и врезался в иномарку. В результате его самого, а также пассажиров 36, 37, 40 и 49 лет доставили в больницу с различными травмами. Управлявший Kia 26-летний мужчина не пострадал.

Тем временем за минувшие сутки, 4 декабря, в 3 ДТП пострадали 5 человек. 6 водителей на дорогах Рязанской области задержали в состоянии опьянения.

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