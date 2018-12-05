Сотрудник рязанской колонии пойман на крупной взятке от осужденного
Прокурор Московского района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника отдела по воспитательной работе ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Мужчина обвиняется по целому ряду статей УК РФ, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе расследования выяснилось, что в прошлом году работник колонии получил взятку в 100 тысяч рублей и четыре мелких подношения – размером до 10 тысяч. Деньги он брал, в том числе, за положительные характеристики, которые осужденные использовали для условно-досрочного освобождения.
Кроме этого мужчина дважды, обманув осужденных, забрал их деньги. Но были и безвозмездные действия – одному из подопечных он передал мобильный телефон по дружбе.
Напомним, что после задержания мужчина свою вину отрицал, однако позже решил во всем признаться.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани.