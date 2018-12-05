2018-12-05T11:42:11+03:00
Происшествия

Сотрудник рязанской колонии пойман на крупной взятке от осужденного

Не чурался он и мелких подношений
Мария БЛИНОВА
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Прокурор Московского района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника отдела по воспитательной работе ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Мужчина обвиняется по целому ряду статей УК РФ, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе расследования выяснилось, что в прошлом году работник колонии получил взятку в 100 тысяч рублей и четыре мелких подношения – размером до 10 тысяч. Деньги он брал, в том числе, за положительные характеристики, которые осужденные использовали для условно-досрочного освобождения.

Кроме этого мужчина дважды, обманув осужденных, забрал их деньги. Но были и безвозмездные действия – одному из подопечных он передал мобильный телефон по дружбе.

Напомним, что после задержания мужчина свою вину отрицал, однако позже решил во всем признаться.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани.

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