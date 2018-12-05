2018-12-05T11:42:11+03:00
Происшествия

Сотрудник рязанской колонии пойман на крупной взятке от осужденного

Не чурался он и мелких подношений
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокурор Московского района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника отдела по воспитательной работе ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Мужчина обвиняется по целому ряду статей УК РФ, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе расследования выяснилось, что в прошлом году работник колонии получил взятку в 100 тысяч рублей и четыре мелких подношения – размером до 10 тысяч. Деньги он брал, в том числе, за положительные характеристики, которые осужденные использовали для условно-досрочного освобождения.

Кроме этого мужчина дважды, обманув осужденных, забрал их деньги. Но были и безвозмездные действия – одному из подопечных он передал мобильный телефон по дружбе.

Напомним, что после задержания мужчина свою вину отрицал, однако позже решил во всем признаться.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль