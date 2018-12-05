В Рязанской области планируют отремонтировать почти 1400 км дорог

5 Дек. 09:55 2018-12-05T09:58:06+03:00

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4 декабря в Росавтодоре приступили к рассмотрению региональных программ пяти субъектов ЦФО. Документы предоставлены в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Росавтодора.

Согласно плану, к 2024 году должна заметно вырасти доля дорог, отвечающих нормативам. В Рязанской области – с нынешних 55% до 93%.

Проектом предусмотрен ремонт и региональных и местных дорог. В нашем регионе за это время к нормативу приведут 1397 километров дорожной сети. А число мест концентрации ДТП планируют снизить с 53 до 27.