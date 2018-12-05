В рязанские почтовые отделения прибыла новогодняя марка со Снегурочкой
Приобрести ее можно во всех отделениях Почты России
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4 декабря в резиденции Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвященной Новому году.
Марка со Снегурочкой на фоне зимнего леса имеет номинал в 22 рубля и подходит для отправки писем и открыток по России. Две такие марки обеспечат доставку заграницу. Общий тираж изделия – 333 тысячи экземпляров.
В Рязанском почтамте (ОПС 390000 по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49) марку можно погасить календарным штемпелем с переводной датой «С Новым Годом и Рождеством Христовым».
Приобрести новогоднюю марку можно во всех отделениях Почты России.