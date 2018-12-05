2018-12-05T09:26:37+03:00
Политика

Разрабатывать градостроительные документы в Рязанской области будет один орган власти

Кабмин предложил изменения в региональное законодательство, чтобы прийти к единой политике в этой сфере
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главному управлению архитектуры и градостроительства Рязанской области с 2019 года передадут целый ряд полномочий, которые раньше были закреплены за муниципалитетами. Теперь этот орган власти будет разрабатывать схемы территориального планирования, генпланы, правила землепользования и застройки, а также проекты планировки и межевания территорий.

Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрели 4 декабря на заседании правительства региона, сообщает его пресс-служба. Начальник Главархитектуры Дмитрий Васильченко считает, что это позволит прийти к единой градостроительной политике.

Губернатор Николай Любимов, в свою очередь, отметил:

- Главное, чтобы принятый документ был направлен на совершенствование градостроительной деятельности, не утяжелял систему работы, а, наоборот, способствовал повышению оперативности, профессионального уровня разработки документации, снижению финансовой и административной нагрузки на муниципалитеты.

Законопроект вскоре рассмотрят в Рязоблдуме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лифты, установленные в Рязани по капремонту, проходят три уровня контроля
Сотрудник рязанской колонии пойман на крупной взятке от осужденного
В ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области пострадали 5 человек
На рязанской дороге МАЗ влетел в эвакуационный дуэт, грузивший легковушку
Рязанская область заложила деньги на проект культурного центра «Тарковский»
В Рязанской области планируют отремонтировать почти 1400 км дорог
В рязанские почтовые отделения прибыла новогодняя марка со Снегурочкой
Состав ХК «Рязань» пополнили вратари из воронежского «Бурана» и «Ростова»
С 5 декабря рязанская «Автоколонна 1310» будет работать в штатном режиме
МЧС предупредило рязанцев о гололеде и налипании снега
В среду в центре Рязани отключат холодную воду
В Рязани по маршруту №42 пустили два спецрейса
В рязанском райцентре вынесен приговор по делу об убийстве женщины
Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на улице Зубковой в Рязани
Место уволенного замглавы администрации Рязани займет Игорь Ковалев
Жителя рязанского райцентра осудили за попытку сжечь сожительницу
На башне ограды Лазаревского кладбища Рязани открыли военную мемориальную доску
Водителя, выбросившего щенков в рязанском лесу, ищет полиция
Касимовцы сняли клип о затянувшейся реставрации Торговых рядов в рязанском райцентре
Владимира Луканцова из администрации Рязани отправили в Шиловский район
Турнир по мини-футболу среди предприятий и организаций проходит в Рязани
Около памятника Ленину в Рязани жестко столкнулись две легковушки
Умер мужчина, пострадавший на пожаре в Рязанском районе 1 декабря
В Рязани откроют горячую линию по гриппу и ОРВИ
Прокуратура считает, что школы и детсады в одном из районов Рязанской области охраняются недостаточно
Молодой водитель «Лады», врезавшийся в отбойник, находится в рязанской ОКБ
Полузащитник ФК «Рязань» находится на просмотре в ведущем клубе Сербии
В Рязанскую область из Европы приехали почти 3 тысячи коров