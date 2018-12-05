Разрабатывать градостроительные документы в Рязанской области будет один орган власти

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-05T09:26:37+03:00

Кабмин предложил изменения в региональное законодательство, чтобы прийти к единой политике в этой сфере

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Главному управлению архитектуры и градостроительства Рязанской области с 2019 года передадут целый ряд полномочий, которые раньше были закреплены за муниципалитетами. Теперь этот орган власти будет разрабатывать схемы территориального планирования, генпланы, правила землепользования и застройки, а также проекты планировки и межевания территорий.

Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрели 4 декабря на заседании правительства региона, сообщает его пресс-служба. Начальник Главархитектуры Дмитрий Васильченко считает, что это позволит прийти к единой градостроительной политике.

Губернатор Николай Любимов, в свою очередь, отметил:

- Главное, чтобы принятый документ был направлен на совершенствование градостроительной деятельности, не утяжелял систему работы, а, наоборот, способствовал повышению оперативности, профессионального уровня разработки документации, снижению финансовой и административной нагрузки на муниципалитеты.

Законопроект вскоре рассмотрят в Рязоблдуме.