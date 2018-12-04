МЧС предупредило рязанцев о гололеде и налипании снега
Объявлено метеопредупреждение
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Вечером во вторник, 4 декабря, Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. Ведомство сообщает, что в ближайшие время, а также ночью и днем 5 декабря в Рязанской области ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Спасатели просят рязанцев соблюдать элементарные меры предосторожности.
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