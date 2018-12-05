2018-12-05T07:51:52+03:00
Спорт

Состав ХК «Рязань» пополнили вратари из воронежского «Бурана» и «Ростова»

Александр Пиманкин уже выступал за рязанскую команду, а Сергей Горелов был чемпионом Беларуси
Павел АВЕРИН
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Потасовка вратарей - редкий случай в хоккее. Фото:пресс-служба ХК"Южный Урал"Потасовка вратарей - редкий случай в хоккее. Фото:пресс-служба ХК"Южный Урал"
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Сергей Горелов родился 3 января 1985 года в Омске, там же и начал заниматься хоккеем. В зрелом возрасте, будучи голкипером жлобинского «Металлурга», становился чемпионом Беларуси. С 2016 года защищал цвета «Ростова».

Александр Пиманкин (28.03.1990; г. Горький) знаком рязанским любителям хоккея. Он защищал ворота «Рязани» в сезоне 2016-2017 года. После этого был голкипером «Южного Урал». Примечательно, что Пиманкина в тот период даже дисквалифицировали за неприличный жест после потасовки. В текущем сезоне Александр выступал за воронежский «Буран».

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