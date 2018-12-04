2018-12-04T17:24:18+03:00
Общество

В Рязани по маршруту №42 пустили два спецрейса

Автобусы ходят с интервалом 30-40 минут
Анастасия КУДРЯШОВА
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По коммерческому маршруту общественного транспорта №42, курсирующему между остановками ЗАО «Русская кожа» и «Улица Новаторов», временно пустили только два спецрейса. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Изменения связаны с тем, что обслуживавший этот маршрут перевозчик прекратил работу по решению Арбитражного суда. Управление транспорта определило временного перевозчика, который будет работать на маршруте с 5 декабря до проведения открытого конкурса.

- В целях сохранения транспортной доступности предприятия ЗАО «Русская кожа» были организованы временные спецрейсы, обслуживаемые двумя автобусами, которые ходят с интервалом 30-40 минут, - отметили в пресс-службе.

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