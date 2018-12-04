В рязанском райцентре вынесен приговор по делу об убийстве женщины

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-04T17:01:44+03:00

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Шацким районным судом Рязанской области вынесен приговор в отношении мужчины, 1971 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Он на протяжении долгого времени испытывал неприязненное отношение к шатчанке, и неоднократно угрожал ей убийством. Однажды перешел от слов к делу. В конце сентября прошлого года, подсудимый, увидев идущую вечером по улице Х., взял с крыши своего сарая «палец» от тракторной гусеницы, дождался, когда она прошла мимо его дома, подошел к ней сзади и нанес им удар по голове. После этого перетащил тело к деревянной постройке, при этом непрестанно нанося по нему множественные удары по голове, шее и грудной клетке. Всего мужчина нанес не менее 14 ударов — так определили эксперты. Затем он спрятал тело в погребе той самой пристройки.

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично. С осужденного в счет компенсации морального вреда взыскан 1 миллион рублей и 20900 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.