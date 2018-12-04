2018-12-04T16:52:04+03:00
Общество

Место уволенного замглавы администрации Рязани займет Игорь Ковалев

Пока он будет совмещать две должности
Мария БЛИНОВА
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Игорь Ковалев.Игорь Ковалев.
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Недавно стало известно о том, что заместитель главы администрации Рязани Владимир Луканцов покинул свой пост. Вместо хозяйственного блока облцентра, он будет руководить Шиловским районом – 3 декабря местные депутаты утвердили чиновника на посту главы райадминистрации.

Как стало известно «КП»-Рязань» из осведомленного источника, взамен Луканцова эту «расстрельную» должность временно займет Игорь Ковалев.

Профессиональный экономист и старожил верхов исполнительной власти Рязани, Игорь Владимирович будет работать с приставкой и.о., курируя в горадминистрации благоустройство, транспорт и ЖКХ.

При этом от нынешней должности Ковалева никто не освободил – пост замглавы он совместит со своими текущими обязанностями начальника городского Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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