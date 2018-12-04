2018-12-04T16:20:52+03:00
Общество

На башне ограды Лазаревского кладбища Рязани открыли военную мемориальную доску

Надпись на ней сообщает, что в конце сорок первого года здесь располагалась огневая позиция
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Мемориальная доска на башне ограды Лазаревского кладбища.Мемориальная доска на башне ограды Лазаревского кладбища.
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Во вторник, 4 декабря, на Лазаревском кладбище Рязани прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски, а также событиям времен Великой Отечественной войны, произошедшим в нашем городе.

Мемориальная доска появилась на одной из башен ограды некрополя, текст на ней гласит: «С 27 ноября 1941 года по 2 января 1942 года Рязань находилась на осадном положении. Для подготовки города к уличным боям было сооружено несколько линий обороны. На этом месте располагалась огневая позиция».

Выступая с приветственным словом, рязанский краевед, главный специалист по мемориальным доскам Арсен Бабурин отметил, что Лазаревский некрополь – это не просто кладбище, это своеобразный воинский мемориал. Здесь покоятся солдаты Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, а также жертвы вражеских авианалетов.

Собравшиеся выразили искреннюю надежду, что мемориализация военных мест в городе будет продолжена.

Памятный митинг у храма на Лазаревском погосте.

Памятный митинг у храма на Лазаревском погосте.

Почетные гости открытия: Николай Булычев, Александр Мирзоян, Игорь Канаев, Арсен Бабурин.

Почетные гости открытия: Николай Булычев, Александр Мирзоян, Игорь Канаев, Арсен Бабурин.

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