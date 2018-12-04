2018-12-04T15:30:23+03:00
Общество

Водителя, выбросившего щенков в рязанском лесу, ищет полиция

В помощь оперативникам пришли камеры видеонаблюдения
Мария БЛИНОВА
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Рязанская полиция занялась поиском водителя авто, на котором в лес привезли 24 щенка. Напомним, группу из двадцати 1-2 месячных собак в минувшее воскресенье обнаружил житель Агро-Пустыни Роман Афонькин. Мужчина забрал щенков к себе домой, и позже через соцсети обратился за помощью рязанцев.

На следующий же день к спасителю лохматых приехала съемочная группа ГТРК «Ока». Поговорив с Романом, телевизионщики отправились на то самое место в лесу – для съемки. А прибыв, обнаружили еще четырех малышей. Видимо, накануне они отбились от основной группы.

– Я нашел щенков буквально в 50 метрах от забора коттеджного поселка, – рассказал «КП»-Рязань» Роман Владимирович.

Именно этот забор, возможно, и поможет установить личность водителя. Вернее – видеокамеры, установленные на нем: на записи отчетливо видно, как автомобиль въезжает в лес, а уже через две минуты возвращается. Минуту спустя на экране появляются четвероногие, вдруг оказавшиеся под соснами.

После широкого освещения этого случая в СМИ, делом занялась полиция. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, сейчас оперативники проводят проверку, в том числе устанавливают личность водителя.

Если дело дойдет до возбуждения уголовного дела, то речь, вероятно, будет идти о статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Напомним, вся информация о щенках ВКонтакте по хэштегу #операция_морозко.

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