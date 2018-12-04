Около памятника Ленину в Рязани жестко столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-04T13:31:14+03:00

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3 декабря в 23:10 в Рязани на площади Ленина произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась прямо около памятника вождю – рядом с новым регулируемым пешеходным переходом. Здесь столкнулись Citroen C-Crosser, за рулем которого был 36-летний житель Касимова, и Suzuki Grand Vitara под управлением 34-летнего москвича.

В результате оба водителя, 34-летний пассажир Citroen и 44-летний пассажир второй легковушки с травмами попали в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано три ДТП, в которых 10 человек получили травмы. В регионе произошло 27 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5485 нарушений правил дорожного движения, задержали шесть пьяных водителей.