2018-12-04T12:55:53+03:00
Происшествия

Умер мужчина, пострадавший на пожаре в Рязанском районе 1 декабря

Он был доставлен в ОКБ с ожогами,но врачи не смогли его спасти
Антон НИКИФОРОВ
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Место пожара. Фото: сайт изд-ва "Пресса"Место пожара. Фото: сайт изд-ва "Пресса"
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1 декабря, около 3 часов ночи, начался пожар на третьем этаже многоквартирного дома по улице Новой в Полянах Рязанского района. Предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем – 65-летний мужчина курил в постели. Молодая женщина, находившаяся в тот момент в квартире, в шоковом состоянии прибежала к соседям. Они и вызвали пожарных.

Как отметил издательству «Пресса» начальник отдела надзорной деятельности Рязанского района ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Цветков, квартира практически не пострадала от огня, выгорело около двух квадратных метров площади – постельное белье, кровать.

Мужчина был доставлен в ОКБ с ожогами. 3 декабря от полученных травм он скончался.

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