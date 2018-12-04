2018-12-04T12:44:43+03:00
На здоровье

В Рязани откроют горячую линию по гриппу и ОРВИ

На вопросы жителей ответит врач-инфекционист высшей категории
Мария БЛИНОВА
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В Рязани на базе больницы имени Н.А. Семашко откроют горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. На вопросы жителей региона ответит врач-инфекционист высшей категории Елена Сорока, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Горячая линия будет работать в четверг , 6 декабря, с 11.00 до 15.00. Номер телефона – 8 (4912) 76-55-03.

– Чем грипп отличается от ОРВИ, какими лекарствами стоит запастись в преддверии сезона и как можно пережить зиму вовсе без простуд – на эти и другие вопросы ответит Елена Викторовна, – говорится в сообщении.

В больнице им. Семашко подготовлены специальные памятки для населения, которые можно посмотреть на сайте лечебного учреждения или в соцсетях по хештегу #ГРИППУ_НЕТ62.

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