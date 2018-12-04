2018-12-04T11:48:49+03:00
Происшествия

Молодой водитель «Лады», врезавшийся в отбойник, находится в рязанской ОКБ

Машина восстановлению не подлежит
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В ночь на 2 декабря в Рязани на улице Солнечной произошло серьезное ДТП – автомобиль «Лада Приора» влетел в отбойник, сообщает телеканал ТКР. Причем машина, похоже, двигалась на большой скорости – «Лада» практически всмятку и восстановлению не подлежит.

К счастью, водитель остался жив – 19-летнего парня отвезли в Рязанскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении ОКБ. По словам медиков, состояние молодого человека оценивается как средней степени тяжести. Жизни водителя ничего не угрожает.

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