Молодой водитель «Лады», врезавшийся в отбойник, находится в рязанской ОКБ

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-04T11:48:49+03:00

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В ночь на 2 декабря в Рязани на улице Солнечной произошло серьезное ДТП – автомобиль «Лада Приора» влетел в отбойник, сообщает телеканал ТКР. Причем машина, похоже, двигалась на большой скорости – «Лада» практически всмятку и восстановлению не подлежит.

К счастью, водитель остался жив – 19-летнего парня отвезли в Рязанскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении ОКБ. По словам медиков, состояние молодого человека оценивается как средней степени тяжести. Жизни водителя ничего не угрожает.