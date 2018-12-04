2018-12-04T10:51:43+03:00
Спорт

Полузащитник ФК «Рязань» находится на просмотре в ведущем клубе Сербии

В ближайшие дни белградский клуб планирует «протестировать» его в тренировках с основным составом
Павел АВЕРИН
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Молодой хавбек частенько "накручивает" соперников. Фото: стр. Михаила Сентюрина VKМолодой хавбек частенько "накручивает" соперников. Фото: стр. Михаила Сентюрина VK
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17-летний полузащитник юношеской сборной России и футбольного клуба «Рязань» из ПФЛ Михаил Сентюрин находится на просмотре в сербской «Црвене Звезде» - ведущей команде страны. Длительность просмотра составляет две недели, в ближайшие дни белградский клуб планирует посмотреть на него в тренировках с первым составом.

- Я остаюсь для тренировок с основой. С нетерпением жду этого момента и надеюсь показать себя с лучшей стороны, — сказал Сентюрин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В нынешнем сезоне Сентюрин провел в составе своей команды во втором дивизионе 12 матчей, в которых забил один мяч. «Рязань» после 17 туров занимает в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр» девятое место.

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