В Рязанскую область из Европы приехали почти 3 тысячи коров

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-04T10:49:31+03:00

Их разместят на мегаферме в Пителинском районе, строительство которой завершается

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2900 нетелей голштинской породы прибыли из Европы, чтобы затем разместиться на новой мегаферме в Пителинском районе. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, уточняя, что скот завезли в период с 30 ноября по 2 декабря.

Пока животные находятся на карантине, а строительство их будущего дома - животноводческого комплекса ООО «Ока Молоко» (входит в холдинг «ЭкоНива – АПК») - близится к завершению. Последний рассчитан на 2800 голов дойного стада.

- После выхода на проектную мощность суточное производство молока на комплексе составит около 70 тонн и более 14 тыс. тонн ежегодно, - говорится в релизе.

Напомним, мегаферму планируют запустить до конца года. Также предполагается строительство еще трех таких объектов – в Шацком, Чучковском и Сасовском районах.