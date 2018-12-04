В рязанской Областной больнице каждую неделю будут выступать музыканты филармонии (видео)

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-04T10:23:55+03:00

Идею подсмотрели в клиниках США, и рязанским пациентам она пришлась по душе

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В понедельник, 3 декабря, пациентам, ожидающим госпитализации в холле ОКБ, преподнесли сюрприз – вместо привычного гула больничных коридоров они слушали популярную классическую и джазовую музыку в живом исполнении, сообщает пресс-служба рязанского Минздрава.

По словам главврача Областной клинической больницы Дмитрия Хубезова, в ноябре побывавшего в США, такие выступления он увидел именно там. Причем в американских клиниках это обычное дело. Музыку для заокеанских пациентов исполняют волонтеры.

– По понедельникам у нас много пациентов оформляется на госпитализацию. И, несмотря на то, что мы существенно сократили время пребывания в приемном покое, около получаса здесь все равно приходится провести, – говорит Дмитрий Анатольевич.

Идею поддержали в областной филармонии. Здесь, к слову, с этого года действует проект «Пульс музыки» – музыкальные коллективы филармонии дают благотворительные концерты в больницах региона.

Что касается ОКБ, то решено сделать такие мини-концерты еженедельными – артисты будут выступать в приемном покое по понедельникам. Первое же выступление дуэта Ольги Дьяченко (скрипка) и Елены Балашовой (концертмейстер), посетители восприняли с удивлением и удовольствием. Говорят, что такая музыка улучшает настроение и сразу настраивает на выздоровление.