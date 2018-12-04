2018-12-04T09:18:48+03:00
Происшествия

Цыган из Рязанской области увел мордовского коня

И тут же продал животное за треть цены
Мария БЛИНОВА
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Десять дней назад со двора мордовского села Краснополье Республики Мордовия увели коня серой масти. По словам хозяина, животному восемь лет и стоит оно немало – 80 000 рублей. Исчез конь ночью, а поутру обнаружив пропажу, 66-летний владелец отправился в полицию.

Спустя меньше недели оперативники установили личность подозреваемого, сообщает пресс-служба мордовской полиции. Это 34-летний цыган, живущий в поселке Малахово Рязанской области.

Полицейские нашли мужчину дома. Свою вину он признал, а заодно рассказал, что животное приметил, когда работал неподалеку в качестве наемного сотрудника. Уведя коня из родного стойла, он уже на следующий день продал его за 30 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Расследование продолжается.

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