2018-12-04T01:14:34+03:00
Спорт

Ночью в расположение ХК «Рязань» прибыли два новых вратаря

В то время как голкипер Михаил Шпаков выбыл на три месяца из-за травмы
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В понедельник, 3 декабря, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником «горожан» был явный аутсайдер лиги этого сезона ангарский «Ермак».

Хозяева провели матч без лишних импровизаций – реализовали свои моменты и не дали отличиться гостям. В составе «Рязани» шайбами отметились Иван Иванов (дважды) и Давид Мнацян. Победа со счетом 3:0 позволила команде остаться в зоне плей-офф.

Однако главной темой на послематчевой пресс-конференции стала вовсе не игра, а ситуация в клубе с вратарями. Во время игры в Тольятти Михаил Шпаков получил серьезную травму и выбыл примерно на три месяца!

Проблема усугубляется тем, что у клуба партнера – ХК «Сочи» – также травмирован основной вратарь Константин Барулин. Защищавший еще совсем недавно ворота «Рязани» Петр Кочетков теперь выходит на лед вторым вратарем команды с черноморского побережья. Но и это еще не все… В декабре Кочетков вместе со сборной уедет на молодежный чемпионат мира, и тогда, по всей видимости, «Сочи» заберет из «Рязани» игравшего против «Ермака» Арсения Ахметова

В ХК «Рязань» срочно ищут новых талантов! Сегодня ночью, по словам главного тренера Павла Десяткова, в расположение клуба прибыли два новых голкипера.

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