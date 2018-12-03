2018-12-03T18:40:42+03:00
Общество

«Офицеры России» возложили в Рязани цветы к могилам неизвестных летчиков, погибших в годы войны

Мероприятия прошли в рамках российского Дня неизвестного солдата
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Герой России Святослав Голубятников возлагает цветы к могиле неизвестного солдата.Герой России Святослав Голубятников возлагает цветы к могиле неизвестного солдата.
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В День неизвестного солдата, 3 декабря, региональное отделение общественной организации «Офицеры России» почтило память летчиков РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны на дягилевском аэродроме. Делегацию возглавил Герой России Святослав Голубятников. Вместе с военнослужащими 137 парашютно-десантного полка он возложил цветы к обелискам воинов, захороненных на кладбище села Дягилево, чьи имена затерялись в глубинах истории. Сегодня фамилии их неизвестны…

После посещения кладбища активисты движения «Офицеры России» посетили рязанскую школу №55. Патриотическому воспитанию учащихся здесь уделяется особое внимание. В 4А классе – лучшем в начальной школе Святослав Голубятников провел урок мужества. Легендарный комбат рассказал ребятам о подвиге рязанских десантников в Грозном в январе 1995 года. Дети слушали как завороженные, задавали вопросы, интересовались ранами героя.

По окончании встречи ученики аплодировали Святославу Николаевичу стоя. Директор школы Инга Войтенко выразила надежду, что Герой России и впредь будет встречаться с учениками в рамках патриотических уроков.

Урок мужества в школе №55 города Рязани.

Урок мужества в школе №55 города Рязани.

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