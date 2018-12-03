2018-12-03T18:20:43+03:00
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Рязанская прокуратура потребовала осветить дорогу регионального значения

В судебном иске указаны участки в пяти населенных пунктах
Антон КОНОВАЛОВ
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В Ряжском районе прокуратура потребовала оборудовать стационарным освещением дорогу регионального значения Большая Алешня – Турово – Борщевое. Речь идет об участках в черте сел Большая Алешня, Марчуки, Совка, Турово и деревни Борщевое.

Пресс-служба прокуратуры области подчеркивает, что несоответствие ГОСТ ставит под угрозу жизни участников автомобильного движения и пешеходов из-за плохой видимости в темное время суток. Поэтому в суд направлен иск о признании незаконным бездействия регионального министерства транспорта. Пока он находится на рассмотрении.

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